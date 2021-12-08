В центре Петербурга под открытым небом открылась выставка петербургских скульпторов

Скульптуры в прозрачных тумбах появились на Большой Морской улице. Фото: комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга

Скульптуры в прозрачных тумбах появились на Большой Морской улице. Фото: комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга

В центре Северной столицы под открытым небом установили работы современных скульпторов.

Произведения монументального искусства на Большой Морской улице демонстрируют в рамках проекта «Сквозь проспект». В качестве витрин для них использовали прозрачные тумбы, соответствующие архитектурному облику Петербурга.

Как сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга, перед аркой Главного штаба установили работы «У воды» Жигжита Баясхалова, «Конькобежка» Сергея Фалькина, «Тескатлипока» Сергея Кондрашкина и Delite Дмитрия Жукова.

Выставка продлится до 10 января 2022 года

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Севкабеле» открылась выставка афиш мультфильмов «Союзмультфильма». Посетить ее можно будет попасть в любой день до 12 декабря. С 12 до 21 часа с понедельника по четверг и с 12 до 22 часов с пятницы по воскресенье.