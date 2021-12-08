В Ленобласти в ночь на четверг ожидается до -25 градусов

Жителей Ленинградской области ожидают облачная с прояснениями погода и снег в четверг, 9 декабря.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до -15…-20 градусов, местами похолодает до -25. В дневное время температура воздуха составит -10…-15 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», местами пройдет небольшой снег. Переменный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

На дорогах гололедица. Водителям стоит соблюдать особую осторожность и скоростной режим. Пешеходам также необходимо быть внимательными. Повышается вероятность ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зима в России ожидается «неоднородная», особенно в европейской части страны. В центре европейской России прогнозируются частые оттепели и эпизоды с температурой ниже 20 градусов мороза