В Ленобласти в ночь на четверг ожидается до -25 градусов

В Ленобласти в ночь на четверг ожидается до -25 градусов
В Ленобласти ожидаются заморозки. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Жителей Ленинградской области ожидают облачная с прояснениями погода и снег в четверг, 9 декабря.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до -15…-20 градусов, местами похолодает до -25. В дневное время температура воздуха составит -10…-15 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», местами пройдет небольшой снег. Переменный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

На дорогах гололедица. Водителям стоит соблюдать особую осторожность и скоростной режим. Пешеходам также необходимо быть внимательными. Повышается вероятность ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зима в России ожидается «неоднородная», особенно в европейской части страны. В центре европейской России прогнозируются частые оттепели и эпизоды с температурой ниже 20 градусов мороза

ленобласть погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти в ночь на четверг ожидается до -25 градусов
На 13 градусов ниже нормы: в среду петербуржцев ожидает морозная погода
Главная новогодняя елка Петербурга прибыла на Дворцовую площадь
На Ветеранов завершили ремонт после прорыва трубы с горячей водой
В мире коронавирусом заразились более 267 млн человек
В центре Петербурга под открытым небом открылась выставка петербургских ...
Более 66 % взрослых петербуржцев прошли вакцинацию от COVID
Иммунолог предсказал конец пандемии COVID в человеческой популяции