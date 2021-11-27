В Гидрометцентре предсказали «неоднородную» зиму в России

Зима в средней полосе России обещает быть умеренно снежной. Фото: Pixabay

Зима в средней полосе России обещает быть умеренно снежной. Фото: Pixabay

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что зима в России ожидается «неоднородная», особенно в европейской части страны.

«В центре европейской России прогнозируются частые оттепели и эпизоды с температурой ниже 20 градусов мороза»— приводит его слова ТАСС.

По прогнозам синоптика, в Москве ожидается порядка 10-11 оттепелей за холодный период.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!