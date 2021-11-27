В Гидрометцентре предсказали «неоднородную» зиму в России

В Гидрометцентре предсказали «неоднородную» зиму в России
Зима в средней полосе России обещает быть умеренно снежной. Фото: Pixabay

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что зима в России ожидается «неоднородная», особенно в европейской части страны.

«В центре европейской России прогнозируются частые оттепели и эпизоды с температурой ниже 20 градусов мороза»— приводит его слова ТАСС.

По прогнозам синоптика, в Москве ожидается порядка 10-11 оттепелей за холодный период.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

гидрометцентр зима роман вильфанд


 

Новости партнеров
В метро Петербурга заменят все турникеты для оплаты проезда всеми видами карт
В метро Петербурга заменят все турникеты для оплаты проезда всеми видами карт
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах" и "12 стульях"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гидрометцентре предсказали «неоднородную» зиму в России
В Красноярске произошло смертельное ДТП с участием автобуса
В Павловске дотла выгорела легковушка
На 4-й линии Васильевского острова в наркологической больнице произошел пожар
На улице Орджоникидзе после ДТП перевернулся каршеринг
В Ленобласти 27 ноября выпадет снег
В Петербурге в субботу ожидается гололедица
В центре Гамалеи рассказали об испытаниях назальной вакцины на детях