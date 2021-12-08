В мире коронавирусом заразились более 267 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 267 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 698 940 человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро среды, 8 декабря, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 267 099 936, скончались от вируса 5 270 558 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 49 380 791 человек заразился, скончались от COVID-19 791 514 человек. На втором месте находится Индия: 34 646 383 инфицированных, 473 757 умерли. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 22 157 726 человек, скончались 616 67 человек.

Россия по количеству заражений на сегодняшний день находится на пятом месте в списке. Здесь COVID-19 коронавирус подхватили 9 642 411 человек, скончались от COVID-19 278 131 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог предсказал конец пандемии COVID в человеческой популяции.

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