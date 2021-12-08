В Центральном районе Петербурга неизвестный напал и избил курьера

Во вторник, 7 декабря, в Центральном районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина напал на курьера в парадной, избил и забрал у него деньги.

На 10-ой Советской в парадной дома №9 вчера, 7 декабря, около девяти часов вечера на курьера «Яндекс-доставка» напал неизвестный мужчина, после чего силой забрал у него деньги и два телефона. Как стало известно Gazeta.SPB, при нападении злоумышленник использовал перцовый баллончик.

В результате у 39-летнего гражданина были украдены 8 тысяч рублей и телефоны марок «Айфон Х» и «Мейзу». С места преступления неизвестный скрылся.

По описанию нападавший 175-180 см ростом, с русыми короткими волосами, овальным лицом, крупным носом. Злоумышленник был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном и темные штаны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге мужчина напал на курьера и чуть не выдавил ему глаза. Также, нападавший вел себя неадекватно и угрожал связами в правоохранительных органах.