Безработный отчим надругался над семилетней падчерицей в Ленобласти

В Приозерском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Подозреваемым оказался отчим девочки.

Во вторник, 7 декабря, в отдел полиции обратилась 34-летняя женщина с заявлением о том, что в период с 1 по 28 ноября 2021 года неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 7-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером того же дня правоохранители задержали подозреваемого на улице Плесецкая в Петербурге Им оказался неработающий 41-летний отчим девочки.

У мужчины изъяли 4 мобильных телефона, строительный нож и блокнот с записями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти мужчину подозревают в надругательствах над дочерью. Отца несовершеннолетней задержали.