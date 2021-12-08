Четверых мужчин задержали за поджог иномарки на Ветеранов

Сотрудники уголовного розыска задержали четырех подозреваемых в поджоге легкового авто на проспекте Ветеранов. Одного из мужчин поймали во Владивостоке.

Инцидент случился 19 марта у дома №169 по проспекту Ветеранов. В отдел полиции обратилась 33-летняя хозяйка Kia Rio X-line с заявлением о том, что припаркованный на автостоянке транспорт загадочным образом вспыхнул. Экспертиза выявила, что причиной возгорания стал поджог. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 ноября правоохранители задержали 38-летнего подозреваемого. Предполагается, что он являлся непосредственным исполнителем — облил машину бензином и поджег, получив за это 30 тыс. рублей. 26 числа во Владивостоке поймали 34-летнего мужчину. Следствие считает, что это он подговорил знакомого сжечь чужую машину.

Еще двоих мужчин задержали во вторник, 7 декабря. Один из них признался в организации преступления из-за конфликта владелицы авто с его сожительницей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный среди ночи поджог автомобиль на Будапештской улице.