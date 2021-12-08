Россияне признались, какие дела их больше всего раздражают в преддверии Нового года

Некоторые участники опроса признались, что их раздражает суета перед праздником. Фото: Gazers.SPb.ru/Валентин Егоршин

Некоторые участники опроса признались, что их раздражает суета перед праздником. Фото: Gazers.SPb.ru/Валентин Егоршин

Россияне признались, что больше всего не любят делать в преддверии Нового года. ТОП-3 вошли: писк подарков, закупка продуктов и готовка.

В ходе опроса, который провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, выяснилось, что каждого 11-го россиянина больше всего нервирует поиск подарков при подготовке к главному празднику зимы. У 8% респондентов самое нелюбимое – закупка продуктов и приготовление блюд.

В ненависти к предпраздничной уборке признались 7% респондентов. Предновогодняя суета и спешка раздражают 4% россиян, еще 4% недовольны большими тратами. Лишь 1% респондентов не нравится в подготовке к новому году украшение жилья и елки.

Женщины чаще мужчин называли «организацию новогоднего стола» одним из самых раздражающих дел в подготовке к празднику: 10% против 6% соответственно. Мужчины же чаще к этому пункту относили закупку продуктов: 9% против 7% у женщин. При этом 44% россиян из всех округов страны считают любые предновогодние хлопоты приятными.

Участие в опросе приняли 1 600 респондентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня, 8 декабря, главная новогодняя елка Петербурга прибыла на Дворцовую площадь.