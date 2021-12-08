«Шкода» перевернулась на крышу после ДТП с микроавтобусом на проспекте Солидарности

В Невском районе Петербурга произошла автомобильная авария с участием иномарки и микроавтобуса.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», все случилось сегодня днем на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Коллонтай. Там столкнулись микроавтобус «Форд Транзит» и легковушка «Шкода». Последняя в результате ДТП перевернулась на крышу.

На кадрах видно, что к месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и бригада реанимации. Медицинская помощь, по сообщениям очевидцев, потребовалась девушке из «Шкоды».

«Девушка на «Шкоде» не пропустила «Транзит». У него была главная дорога. Все живы. Девушка в шоке и что-то с рукой некриминальное», — рассказали в комментариях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 800 ДТП произошло на скользких дорогах Петербурга и Ленобласти за сутки.