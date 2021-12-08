В больницы Петербурга попал еще 351 пациент с COVID-19

В больницы Петербурга попал еще 351 пациент с COVID-19
570 больных находятся в реанимации, 312 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В ковидных стационарах Петербурга на лечении от коронавируса находятся 5 888 пациентов.

По данным Смольного на 8 декабря, за вчерашний день в городские больницы поступил 351 пациент с коронавирусом и пневмониями. После выздоровления выписались 355 человек.

570 больных находятся в реанимации, 312 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Еще 27,7 тысячи больных лечатся от коронавируса в домашних условиях. На карантине сидят 3,7 тысячи человек.

Всего в 18 работающих с ковидом стационарах развернуто 7 949 коек. Сейчас свободны 41% из них.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число вакцинированных в Петербурге за сутки резко возросло.

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