В больницы Петербурга попал еще 351 пациент с COVID-19

В ковидных стационарах Петербурга на лечении от коронавируса находятся 5 888 пациентов.
По данным Смольного на 8 декабря, за вчерашний день в городские больницы поступил 351 пациент с коронавирусом и пневмониями. После выздоровления выписались 355 человек.
570 больных находятся в реанимации, 312 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Еще 27,7 тысячи больных лечатся от коронавируса в домашних условиях. На карантине сидят 3,7 тысячи человек.
Всего в 18 работающих с ковидом стационарах развернуто 7 949 коек. Сейчас свободны 41% из них.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число вакцинированных в Петербурге за сутки резко возросло.