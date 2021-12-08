Число вакцинированных в Петербурге за сутки резко возросло

В Петербурге за сутки цикл вакцинации от коронавируса завершили 19 430 человек. Количество жителей, которые сделали прививку, сильно возросло.

По данным на 8 декабря, первым компонентом за сутки были привиты 9 618 петербуржцев. За все время вакцинировались первой дозой препарата от COVID 2 348 282 человека. В эту цифру не входят граждане, привитые однокомпонентной вакциной.

Как сообщили на сайте Смольного, полностью вакцинировались от коронавиуруса в Петербурге 348 282 человека, а за прошедшие за сутки — 19 430.

В городе работают 185 пунктов вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки выявлено 2 209 инфицированных, побороть болезнь смогли еще 3 527 человек. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 3 004 зараженных человека.