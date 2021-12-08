Коронавирус унес жизни 49 петербуржцев за сутки

Коронавирус унес жизни 49 петербуржцев за сутки
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 49 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 26 653 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 284 823 человек, в том числе 1 179 за вчерашний день.

В городе за сутки также выявлено 2 209 инфицированных, побороть болезнь смогли еще 3 527 человек. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 3 004 зараженных человека. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 363 случая заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге всего в больницах на лечении находятся 5 956 пациентов с ковидом и пневмониями. В реанимации находится 581 пациент.

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