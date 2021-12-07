В Петербурге в реанимации находятся почти 600 пациентов с коронавирусом

В Петербурге в реанимации находятся почти 600 пациентов с коронавирусом
В Северной столице коронавирусных больных принимают 18 стационаров. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Петербурге за последний день в городские ковид-стационары госпитализировали 244 больных коронавирусом.

По данным Смольного на 7 декабря, всего в больницах на лечении находятся 5 956 пациентов с ковидом и пневмониями. За прошлые сутки после выздоровления выписали 74 человек.

В реанимации находится 581 пациент. Из них 314 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 28,3 тысячи пациентов лечатся от коронавируса дома.

В Северной столице коронавирусных больных принимают 18 стационаров. В них развернуто 7 949 коек, из которых 42,44% свободны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки коронавирус подхватили более 2 тысяч петербуржцев.

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