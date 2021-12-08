В пожаре на Коломенской улице Петербурга погибла женщина

В пожаре на Коломенской улице Петербурга погибла женщина. Фото: "Яндекс.Карты"

В пожаре на Коломенской улице Петербурга погибла женщина. Фото: "Яндекс.Карты"

В Центрально районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар, который унес жизнь женщины.

Сейчас на Коломенской улице в доме №35-37 работаю службы МЧС. В двухкомнатной квартире пытаются потушить разгоревшееся пламя, которое охватило в общей сложности 20 квадратных метров.

В экстренные службы сообщение о пожаре поступило в 15:01, спасатели в составе 3 единицы техники и 12 человек личного состава прибыли на место.

Горит отдельная квартира площадью 50 квадратных метров. Огонь захватил комнату, кухню и коридор.

В 15:48 пожар удалось локализовать, но спасти, предположительно, жительницу квартиры не удалось. Как сообщает 78.ru в квартире мог находится ребенок.

Информация о происшествии и детали уточняются.

Из-за пожара в центре Петербурга образовались пробки. Движение поблизости из-за пожара пришлось перекрыть. Об этом сообщает читатель «Фонтанки» отмечая, что перекрыт Волоколамский переулок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 декабря спасатели боролись с огнем на Поселковой улице, — загорелся двухэтажный деревянный дом.