Петербуржец избил бывшую жену и похитил их общего сына

Петербуржец избил бывшую жену и похитил их общего сына
Ребенка и его отца разыскивают. Фото: pixabay

Сотрудники полиции Петербурга разыскивают местного жителя, который напал на супругу и силой отобрал у нее их общего ребенка.

В пресс-службе городского ГУ МВД сообщили, что 31-летняя петербурженка обратилась в полицию утром 8 декабря. Она рассказала, что вышла из дома на Суздальском проспекте с четырехлетним сыном и повела его в детский сад. По дороге на нее напал ее бывший муж. Мужчина избил ее, а после забрал сына и уехал с ним на каршеринге в неизвестном направлении. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали.

Как оказалось, семья уже попадала в поле зрения правоохранителей. В конце 2020 года отец забрал мальчика без разрешения экс-супруг. Следователи даже возбудили уголовное дело об убийстве. Спустя полгода ребенка нашли у бабушки по отцовской линии, которая проживает в Кудрово. Мальчика вернули матери, а отца лишили родительских прав.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец полгода прятал в Кудрово маленького сына от бывшей супруги.

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