На Комендантском целый час тушили полыхающие бытовки

К счастью, информации о пострадавших не было.

В Приморском районе Петербурга пожар случился в двух бытовках. В экстренные службы в среду вечером, 8 декабря, в 18:55, поступило сообщение о возгорании по Комендантскому проспекту, дома №66, корпуса 7. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, огонь охватил две цельнометаллические строительные бытовки. Размер каждой составлял 2х4 метра.

С огнем боролись чуть меньше часа. В итоге потушить его удалось только к 19:51.

От МЧС пришлось привлечь две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в ангаре на Соболевской дороге удалось локализовать более чем за час.