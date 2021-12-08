На проспекте Мечникова горели постельные принадлежности

На проспекте Мечникова горели постельные принадлежности
Пожар распространялся по коридору. Фото: "Google maps"

Ликвидировать огонь удалось всего через 15 минут после сообщения о пожаре.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Петербургу. Происшествие случилось в Калининском районе города 8 декабря.

Информация о пожаре на проспекте Мечникова, дома №17 поступила на пульт пожаной охраны в 18:57.

Оказалось, что все случилось в двухкомнатной отдельной квартире, а именно, в коридоре. Там, на площади трех квадратных метров воспламенились постельные принадлежности..

Однако уже в 19:12 пожар удалось потушить. Сведения о пострадавших не поступали.

Для ликвидации огня пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе потушили третий пожар за ночь: огонь охватил квартиру на Стойкости.

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