В Петербурге могут отменить выдачу QR-кодов неофициально переболевшим COVID-19

В Петербурге могут отменить выдачу QR-кодов неофициально переболевшим COVID-19
Поликлиникам могут дать указание отменить прием документов на выдачу кодов переболевшим. Фото: Gazeta.SPb

Городские власти могут отменить выдачу QR-кодов петербуржцам, которые переболели коронавирусом и не обращались к врачу.

Главный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова направила в Смольный письмо, в котором раскритиковала практику выдачи электронных сертификатов неофициально переболевшим ковидом.

По мнению Башкетовой, такая система приведет к искажению оперативной статистике по заболеваемости COVID-19 и нарушает законодательство в области санитарно-эпидемиологического благополучия, передает «Фонтанка».

Этот вопрос в ближайшее время обсудит оперштаб. По данным издания, поликлиникам могут дать указание отменить прием документов у переболевших.

Смольный принял решение выдавать QR-коды тем, кто болел дома без вызова врача, в конце октября. Чтобы подтвердить перенесенный коронавирус, с петербуржцев требовали положительный и отрицательный ПЦР-тесты. Однако официального документа на этот счет так и не было выпущено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский ЗакС поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах.

QR-коды неофициально переболевшие новости СПб Смольный


 

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