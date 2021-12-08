На улице Есенина обварился сантехник, заботившийся о безопасности прохожих

По предварительным данным, пострадавшим при коммунальной аварии в Выборгском районе Петербурга оказался сантехник ЖКС.

Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», 40-летний сотрудник стал выставлять ограждения в зоне аварии еще до приезда аварийно-восстановительных бригад и сотрудников ГУ МЧС 8 декабря.

Мужчина получил ожог средней степени тяжести. Он хотел предупредить о вытекании кипятка на поверхность пассажиров подъехавшего к остановке троллейбуса.

Отмечается, что предприятие следит за информацией о состоянии пострадавшего и окажет со своей стороны необходимую помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Дефект был выявлен на сетях Теплосети на проезжей части у дома №19 в Подъездном переулке.