Петербуржцы делятся фотографиями солнечного столба на закате

Жители Северной столицы сегодня, 8 декабря, могли заметить солнечный столб, появившийся на закате.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте», в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в среду.

Световым столбом называют вертикальную полосу света, которая тянется от Солнца во время его заката или восхода.

«Клевое свечение», — восклицает петербурженка. «Какая красота!», — пишет горожанин. «Мороз сильный будет, вот к чему такой закат», — прогнозирует житель Петербурга. «Когда на небе такое- я на работе и не видела воочию ни разу», — расстраиваются петербуржцы в соцсетях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы ахнули от редкой ноябрьской радуги. Такое природное явление довольное редкое для конца осени.