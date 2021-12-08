Петербуржцы делятся фотографиями солнечного столба на закате

Жители Северной столицы сегодня, 8 декабря, могли заметить солнечный столб, появившийся на закате.
Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте», в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в среду.
Световым столбом называют вертикальную полосу света, которая тянется от Солнца во время его заката или восхода.
«Клевое свечение», — восклицает петербурженка.
«Какая красота!», — пишет горожанин.
«Мороз сильный будет, вот к чему такой закат», — прогнозирует житель Петербурга.
«Когда на небе такое- я на работе и не видела воочию ни разу», — расстраиваются петербуржцы в соцсетях.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы ахнули от редкой ноябрьской радуги. Такое природное явление довольное редкое для конца осени.