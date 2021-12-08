Петербуржцы делятся фотографиями солнечного столба на закате

Петербуржцы делятся фотографиями солнечного столба на закате
Петербуржцы любовались необычным закатом. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Жители Северной столицы сегодня, 8 декабря, могли заметить солнечный столб, появившийся на закате.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте», в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в среду.

Световым столбом называют вертикальную полосу света, которая тянется от Солнца во время его заката или восхода.

«Клевое свечение», — восклицает петербурженка.

«Какая красота!», — пишет горожанин.

«Мороз сильный будет, вот к чему такой закат», — прогнозирует житель Петербурга.

«Когда на небе такое- я на работе и не видела воочию ни разу», — расстраиваются петербуржцы в соцсетях.

Петербуржцы смотрели на вертикальную полосу света в среду. Фото: скриншот «ВКонтакте»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы ахнули от редкой ноябрьской радуги. Такое природное явление довольное редкое для конца осени.

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Петербуржцы делятся фотографиями солнечного столба на закате
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