В Петербурге ищут родных немого подростка, попавшего в больницу

В Северной столице пытаются найти близких мальчика, который оказался в больнице.
Подросток не может рассказать, что с ним случилось. Ориентировку на парня составили волонтеры «ЛизаАлерт».
В Петербурге разыскивают родных некого подростка. Его госпитализировали в одну из больниц города. Детали случившегося неизвестны.
К несчастью, парень не может вымолвить ни слова. На вид ему примерно 15-19 лет.
Рост мальчика 160 сантиметров, его телосложение худощавое, а волосы темно-русые, глаза серые.
Если кто-либо обладает информацией о мальчике на фото, просьба сообщить сведения по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Металлострое мальчик провалился под еще неокрепший лед.