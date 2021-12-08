В Петербурге ищут родных немого подростка, попавшего в больницу

В Петербурге ищут родных немого подростка, попавшего в больницу
Волонтеры пытаются найти родных парня. Фото: "Лиза Алерт"

В Северной столице пытаются найти близких мальчика, который оказался в больнице.

Подросток не может рассказать, что с ним случилось. Ориентировку на парня составили волонтеры «ЛизаАлерт».

В Петербурге разыскивают родных некого подростка. Его госпитализировали в одну из больниц города. Детали случившегося неизвестны.

К несчастью, парень не может вымолвить ни слова. На вид ему примерно 15-19 лет.

Рост мальчика 160 сантиметров, его телосложение худощавое, а волосы темно-русые, глаза серые.

Если кто-либо обладает информацией о мальчике на фото, просьба сообщить сведения по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Металлострое мальчик провалился под еще неокрепший лед.

"Лиза Алерт" больница новости СПб подросток


 

Новости партнеров
Стали известны подробности гибели сотрудника
Стали известны подробности гибели сотрудника "Водоканала": он упал дробилку при утилизации снега
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан "Акварель"
Снегоуборочных машин в Петербурге хватает, а мозгов и людей, видимо, нет
Снегоуборочных машин в Петербурге хватает, а мозгов и людей, видимо, нет
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ищут родных немого подростка, попавшего в больницу
На Ленинском проспекте такси влетело в трактор
Альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка впервые увидела снег
На Маршала Жукова прорвало трубу
«Зенит» сыграл вничью с «Челси»
YouTube заблокировал канал актрисы Марии Шукшиной
Коммунальную аварию на улице Есенина в Петербурге устранили
Петербуржцы делятся фотографиями солнечного столба на закате