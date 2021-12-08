В Петербурге ищут родных немого подростка, попавшего в больницу

В Северной столице пытаются найти близких мальчика, который оказался в больнице.

Подросток не может рассказать, что с ним случилось. Ориентировку на парня составили волонтеры «ЛизаАлерт».

В Петербурге разыскивают родных некого подростка. Его госпитализировали в одну из больниц города. Детали случившегося неизвестны.

К несчастью, парень не может вымолвить ни слова. На вид ему примерно 15-19 лет.

Рост мальчика 160 сантиметров, его телосложение худощавое, а волосы темно-русые, глаза серые.

Если кто-либо обладает информацией о мальчике на фото, просьба сообщить сведения по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Металлострое мальчик провалился под еще неокрепший лед.