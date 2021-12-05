В Металлострое мальчик провалился под еще неокрепший лед

Несмотря на заснеженные улицы Петербурга и первые морозы лед на реках города еще очень тонкий. В Металлострое мальчик съехал с горки и провалился под тонкую ледяную корку.

В Металлострое мама с мальчиком вышли на воскресную прогулку сегодня, 5 декабря, но ребенок неудачно скатился с горки в результате чего провалился под еще неокрепший лед. Неравнодушная семья на машине помогла маме с мальчиком добраться до дома, иначе бы ребенок просто бы замерз.

«Я попросила помочь, отвести сына до дома, иначе бы он просто замёрз, на улице -15. Он не отказал, отвёз сразу. Сын в порядке, тёплая ванна, мёд и тёплая постель, согрелся. Надеюсь, что всё будет хорошо. Будьте аккуратнее», — отмечает мама пострадавшего мальчика.

Также опасная ситуация образовалась в Приморском районе Петербурга, где дети катаются с горки уже не на берегу водоёма, а прямо у дороги. Самодельная горка находится на Богатырском проспекте.

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