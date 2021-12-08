Сообщник Кулибабы арестован по делу об убийстве 28-летней давности

Сообщник Кулибабы арестован по делу об убийстве 28-летней давности
Подозреваемый арестован на 2 месяца. Фото: pixabay.com

Владимира Карпинского задержали на 2 месяца по делу об убийстве, совершенном во дворе дома №16 на улице Фрунзе.

Объединённая пресс-служба судов Петербурга сообщает, что одному из предполагаемых сообщников бывшего председателя Федерации вольной борьбы Северной столицы Владимира Кулибабы избрали меру пресечения 8 декабря.

Известно, что убийство случилось 16 августа 1993 года. По делу проходят Карпинский, Аристов, Мотыль и Кулибаба.

Следствие считает, что тем роковым вечером Кулибаба привлек в качестве исполнителей ранее знакомых ему Аристова и Карпинского. Мужчина предоставил им два автомата. Кроме того, в качестве пособника был привлечен знакомый ему Мотыль. Последний должен был скрыть и злоумышленников, и орудия убийства.

16 августа прогремели не менее 26 выстрелов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга мужчина убил своего 26-летнего сына.

владимир кулибаба Карпинский новости СПб происшествие убийство


 

Новости партнеров
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Снегоуборочных машин в Петербурге хватает, а мозгов и людей, видимо, нет
Снегоуборочных машин в Петербурге хватает, а мозгов и людей, видимо, нет
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сообщник Кулибабы арестован по делу об убийстве 28-летней давности
В Петербурге ищут родных немого подростка, попавшего в больницу
На Ленинском проспекте такси влетело в трактор
Альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка впервые увидела снег
На Маршала Жукова прорвало трубу
«Зенит» сыграл вничью с «Челси»
YouTube заблокировал канал актрисы Марии Шукшиной
Коммунальную аварию на улице Есенина в Петербурге устранили