Почти 35 тысяч петербуржцев привились от коронавируса за сутки

В Петербурге продолжают бороться с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Петербурге продолжают бороться с коронавирусом. Фото: pexels.com

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Петербурге за минувший день прошли более 35 тыс.жителей.

Об этом сегодня, 8 декабря, сообщил петербургский комитет по здравоохранению. На первую прививку вчера пришли 16 390 жителей города. Всего выполнено 35 260 инъекций.

Отмечается, что за последние 24 часа привился 5 766 жителей Северной столицы старше 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге фиксируется учащение случаев заболевания ОРВИ у детей. Об этом заявил глава Комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что вакцина «Спутник М», предназначенная для подростков, поступит в Ленинградскую область в конце декабря, сообщили в официальном аккаунте Комитета по здравоохранению региона.