В Невском районе автомобиль каршеринга учинил ДТП

В Невском районе Петербурга автомобиль каршеринга устроил аварию.
О странном поведении водителя арендованного авто рассказали в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 9 декабря, ночью.
Авария, как сообщают, случилось днем ранее, примерно в 17 часов.
Каршеринг «удобно устроился» на перекрестке улицы Дмитрия Устинова и Шлиссельбургского шоссе на аварийка. Машина стояла порядка 40 секунд.
«Потом резко дал назад и стукнул припаркованную машину, затем добавил ему пробуксовкой. Номеров ни одного ни другого нет», — рассказал очевидец.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четыре автомобиля устроили ДТП на месте утреннего потопа на проспекте Обуховской Обороны.