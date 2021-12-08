В Невском районе автомобиль каршеринга учинил ДТП

В Невском районе автомобиль каршеринга учинил ДТП
Каршеринг устроил ДТП на перекрестке в Невском районе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Невском районе Петербурга автомобиль каршеринга устроил аварию.

О странном поведении водителя арендованного авто рассказали в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 9 декабря, ночью.

Авария, как сообщают, случилось днем ранее, примерно в 17 часов.

Каршеринг «удобно устроился» на перекрестке улицы Дмитрия Устинова и Шлиссельбургского шоссе на аварийка. Машина стояла порядка 40 секунд.

«Потом резко дал назад и стукнул припаркованную машину, затем добавил ему пробуксовкой. Номеров ни одного ни другого нет», — рассказал очевидец.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четыре автомобиля устроили ДТП на месте утреннего потопа на проспекте Обуховской Обороны.

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