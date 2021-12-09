Спасатели потушили пожар на 60 «квадратах»

Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 11:18 мск 8 декабря. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в СНТ Русский Дизель загорелся частный дом.

На месте происшествия работали дежурные смены 6 и 96 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единица спецтехники.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 13:01 мск.

Информация о пострадавших не поступала. Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 декабря спасатели боролись с огнем на Поселковой улице, — загорелся двухэтажный деревянный дом.