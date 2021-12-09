Ранним утром в Луге загорелась кровля дома

Утром 9 декабря в Лужском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 04:50 мск.

В городе Луга на Нижегородской улице горела кровля дома, сообщили в ГУ МЧС по городу.

На месте происшествия работала дежурная смена 135 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 05:25 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 декабря спасатели боролись с огнем на Поселковой улице, — загорелся двухэтажный деревянный дом.