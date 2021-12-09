В Петербурге пенсионерка перевела «сотруднику Сбербанка» почти 4 млн рублей

В Петербурге пенсионерка перевела «сотруднику Сбербанка» почти 4 млн рублей
Пенсионерка лишилась более 6 млн рублей. Фото: Pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга пенсионерки стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 8 декабря в полицию обратилась женщина 1950 года рождения, проживающая на проспекте Косыгина. По словам пострадавшей, ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником «Центробанка» «Смирновой Анастасией Максимовной», которая сообщила, что на имя потерпевшей неизвестными взят кредит, и ее квартира выставлена на продажу.

Мошенница убедила доверчивую пенсионерку снять все денежные средства с ее счета в банке и перевести на счет, указанный звонившей для предотвращения противоправных действий неизвестных. Пожилая женщина частями перевела деньги злоумышленнице.

Сумма ущерба составила 3 742 358 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 2020 года по 2021 год пожилая петербурженка инвестировала денежные средства под проценты в кооператив финансового развития, а в результате потеряла 7 млн рублей.

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