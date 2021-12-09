Пьяные посиделки во Всеволожском районе закончились ножевым ранением

Во Всеволожском районе Ленобласти женщина получила ножевое ранение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 7 декабря в полиция обратилась местная жительница и рассказала о том, что на улице Станционная в поселке Рахья супруг нанес ей ножевое ранение.

По подозрению задержан мужчина 1985 года рождения. По предварительной информации, он в результате внезапно возникшей ссоры, после распития спиртных напитков, нанес супруге ножевое ранение.

Пострадавшую госпитализировали с резаной раной левого плеча, колотым проникающим ранением груди слева, пневмотораксом в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.