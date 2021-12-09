В Петербурге накрыли подпольный алкогольный цех

В Петербурге накрыли подпольный алкогольный цех
Возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге полицейские пресекли производство поддельного алкоголя.

Подпольный цех по выпуску контрафактного алкоголя находился в промышленной зоне на улице Салова во Фрунзенском районе.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу и региону, злоумышленники занимались подделкой известных брендов крепких алкогольных напитков бюджетного ценового сегмента. Неподалеку, на Софийской улице, находился склад, где хранились пустая стеклотара, фурнитура, бутылочные этикетки. Аналогичный склад обнаружен оперативниками в поселке Федоровское Тосненского района Ленобласти.

В ходе проверки изъяли пять тысяч литров готовой алкогольной продукции, десять тысяч литров спиртосодержащего сырья. На складах оперативники нашли 200 тысяч единиц стеклянной тары.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга полиция нашла и ликвидировала подпольный алкогольный цех, который поставлял контрафакт в магазины города и области.

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