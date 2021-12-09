В Василеостровском районе 17 спасателей тушили пожар в «трешке»

Утром 9 декабря в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 10:35 мск. На 9-й линии, 32, В. О. в трёхкомнатной, отдельной квартире , на кухне площадью 5 квадратных метров горела обстановка на площади 3 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 11:00 мск.

Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 декабря спасатели боролись с огнем на Поселковой улице, — загорелся двухэтажный деревянный дом.