В Петербурге задержали вымогателей, угрожавших жертвам физическим насилием

В Петербурге задержали вымогателей, угрожавших жертвам физическим насилием
В Петербурге задержали вымогателей, угрожавших жертвам физическим насилием. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали группу вымогателей, которые под угрозой физического и сексуального насилия осуществляли свои преступные действия. В группу входили уроженцы Закавказья и различных регионов России.

Задержанные являются уроженцами Закавказья, но свои преступные действия осуществляли как на территории Петербурга, так и в других регионах России. Об этом сообщает 78.ru.

Своим жертвам злоумышленники представлялись уроженцами Чечни и утверждали, что долги взымаются по «законам шариата».

На настоящий момент полиция установила несколько эпизодов преступной деятельности. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце ноября петербургская полиция установила причастность организованной группы иностранцев, задержанных за похищение человека и разбой, к вымогательству.

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