Директора Лукашевской школы уволили законно

Директора Лукашевской школы уволили законно
Директора Лукашевской школы уволили законно. Фото: "Google.Карты"

Увольнение директора Лукашевской школы в связи с историей по ремонту здания было признано законным.

В четверг, 9 декабря, стало известно, что скандально известного директора Лукашевской школы в Гатчинском районе уволили на законных основаниях. У прокуратуры появились вопросы лишь к сроку выплаты денег при расчете. Об этом сообщает телекомпания ЛенТВ24.

Школа привлекло внимание общественности после реновации. Как стало известно, директор самоустранился от ремонта, в связи с чем обновление здания не было закончено своевременно. Чтобы решить проблему, пришлось вмешаться губернатору Ленинградской области.

Вопрос о законности увольнения возник тогда, когда родители учеников Лукашевской школы обратились к руководству СК России с просьбой разобраться в деле об увольнении директора учебного заведения. При этом в районной администрации пояснили, что трудовой договор с директором образовательной школы расторгнут в связи с принятием учредителем в лице Комитета образования Гатчинского муниципального района решения о прекращении трудовых отношений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лишенный своей должности директор и сам решил обратиться в Государственную инспекцию труда Ленинградской области. Однако организация ничего незаконного не выявила.

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