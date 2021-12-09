Как защитить себя от спам-звонков?

По словам эксперта, не рекомендуется публиковать личную информацию о себе, например номер телефона, на интернет-ресурсах. Фото: pixabay.com

По словам эксперта, не рекомендуется публиковать личную информацию о себе, например номер телефона, на интернет-ресурсах. Фото: pixabay.com

Почти каждый жители России сталкивался с нежелательной рассылкой или спам-звонками. Зачастую трудно понять, откуда же берутся контакты у лиц, рассылающих надоедливый контент.

Директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский в эфире радио Sputnik рассказал, как можно попытаться защитить себя от нежелательных спам-звонков. По словам эксперта, не рекомендуется публиковать личную информацию о себе, например номер телефона, на интернет-ресурсах.

Специалист утверждает, что не следует указывать свой основной номер, к которому привязаны банковские карты, на интернет-сайтах. Для таких целей лучше завести рабочую сим-карту.

Также отдельным пунктом Дворянский выделил приложения, которые блокируют нежелательные звонки.

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