В Ленобласти глава администрации Кировского муниципального района ответит за халатность

Политику предстоит предстать перед судом.

В Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении главы администрации Кировского муниципального района. Он обвиняется в халатности, дело передали в суд. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщили в Следственном комитете РФ по региону.

Известно, что чиновник никак не отреагировал на наличие задолженности у муниципального унитарного предприятия «Водоканал Кировского район». Он также не предпринял никаких действий, чтобы исправить ситуацию. Из-за безразличия главы района предприятие признали банкротом, считает следствие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд арестовал брата экс-главы Калиниского района Павла Громова.