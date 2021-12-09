В Ленобласти глава администрации Кировского муниципального района ответит за халатность

В Ленобласти глава администрации Кировского муниципального района ответит за халатность
Дело о халатности рассмотрят в суде. Фото: unsplash

Политику предстоит предстать перед судом.

В Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении главы администрации Кировского муниципального района. Он обвиняется в халатности, дело передали в суд. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщили в Следственном комитете РФ по региону.

Известно, что чиновник никак не отреагировал на наличие задолженности у муниципального унитарного предприятия «Водоканал Кировского район». Он также не предпринял никаких действий, чтобы исправить ситуацию. Из-за безразличия главы района предприятие признали банкротом, считает следствие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд арестовал брата экс-главы Калиниского района Павла Громова.

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