Суд арестовал брата экс-главы Калиниского района Павла Громова

Суд арестовал брата экс-главы Калиниского района Павла Громова
Куйбышевский районный суд вынес решение о взятии под стражу Павла Громова. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Громова, который является братом бывшего главы Калининского района Ивана Громова.

Средняя зарплата Ивана Громова с 2013 года не превышала 40 тыс. рублей, его супруга нигде не работает. При этом оба проживают в квартирах в элитных жилых комплексах, ездят на автомобилях премиальных марок и посещают дорогостоящие курорты, сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Кроме того, Павел Громов приобретал дорогостоящие объекты недвижимости, что свидетельствует о несопоставимости уровня дохода обвиняемого с подобным образом жизни. Обвиняемый с решением суда был не согласен, свою вину не признал. Он считает, что вся причастность к преступлению заключается в том, что он брат экс-главы Калиниского района.

Ранее суд отправил под арест на два месяца экс-главу администраций Калининского и Петроградского районов Ивана Громова. Он обвиняется в хищении более 165 млн. рублей. Во вторник, 7 декабря, в его доме прошли обыски.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чиновник подал в отставку с поста главы администрации района по собственному желанию, и его просьбу удовлетворили. Калининским районом он руководил меньше месяца, а ранее в течение пяти лет был главой администрации Петроградского района. Многие связывают его уход с провалом проекта шеринг-дворников на территории Калининского района

Иван громов павел громов суд


 

Новости партнеров
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Снегоуборочных машин в Петербурге хватает, а мозгов и людей, видимо, нет
Снегоуборочных машин в Петербурге хватает, а мозгов и людей, видимо, нет
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд арестовал брата экс-главы Калиниского района Павла Громова
Восемь спасателей потушили пожар во Всеволожском районе
Названа причина стрельбы в московском МФЦ
В Совфеде прокомментировали идею запретить алкоголь на Новый год
Спасатели потушили пожар в частном доме в Выборгском районе
Легковушка врезалась в трамвай на проспекте Обуховской обороны
Полицейский рассказал, как задерживал стрелявшего в МФЦ
Попова: заразившиеся «омикроном» находятся под контролем врачей