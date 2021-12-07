Суд арестовал брата экс-главы Калиниского района Павла Громова

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Громова, который является братом бывшего главы Калининского района Ивана Громова.

Средняя зарплата Ивана Громова с 2013 года не превышала 40 тыс. рублей, его супруга нигде не работает. При этом оба проживают в квартирах в элитных жилых комплексах, ездят на автомобилях премиальных марок и посещают дорогостоящие курорты, сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Кроме того, Павел Громов приобретал дорогостоящие объекты недвижимости, что свидетельствует о несопоставимости уровня дохода обвиняемого с подобным образом жизни. Обвиняемый с решением суда был не согласен, свою вину не признал. Он считает, что вся причастность к преступлению заключается в том, что он брат экс-главы Калиниского района.

Ранее суд отправил под арест на два месяца экс-главу администраций Калининского и Петроградского районов Ивана Громова. Он обвиняется в хищении более 165 млн. рублей. Во вторник, 7 декабря, в его доме прошли обыски.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чиновник подал в отставку с поста главы администрации района по собственному желанию, и его просьбу удовлетворили. Калининским районом он руководил меньше месяца, а ранее в течение пяти лет был главой администрации Петроградского района. Многие связывают его уход с провалом проекта шеринг-дворников на территории Калининского района