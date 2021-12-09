Владимир Путин заявил о необходимости системы мер по борьбе с пытками в колониях

Владимир Путин заявил о необходимости системы мер по борьбе с пытками в колониях. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил о необходимости системы мер по борьбе с пытками в колониях. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отметил, что для воспрепятствованию пыток в колониях требуются системные меры.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин заявил, что необходимо выработать систему меру по борьбе с пытками в колониях. Об этом сообщает ТАСС.

«И Следственный комитет как раз, центральный аппарат, контролирует и проводит следствие предварительное по вопросам, которые стали известны и которые сейчас рассматриваются в рамках возбужденных уголовных дел. Но здесь, конечно, я с вами согласен, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли», — заявил президент.

Путин также подчеркнул, что видел распространившиеся сообщения о пытках в местах заключениях граждан и заявил о необходимости бороться с подобными инцидентами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин прокомментировали введение сертификатов о вакцинации от коронавирсу. Он считает, что важно не создавать лишних проблем для людей и действовать с холодной головой.