Владимир Путин заявил о необходимости системы мер по борьбе с пытками в колониях

Владимир Путин заявил о необходимости системы мер по борьбе с пытками в колониях
Владимир Путин заявил о необходимости системы мер по борьбе с пытками в колониях. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отметил, что для воспрепятствованию пыток в колониях требуются системные меры.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин заявил, что необходимо выработать систему меру по борьбе с пытками в колониях. Об этом сообщает ТАСС.

«И Следственный комитет как раз, центральный аппарат, контролирует и проводит следствие предварительное по вопросам, которые стали известны и которые сейчас рассматриваются в рамках возбужденных уголовных дел. Но здесь, конечно, я с вами согласен, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли», — заявил президент.

Путин также подчеркнул, что видел распространившиеся сообщения о пытках в местах заключениях граждан и заявил о необходимости бороться с подобными инцидентами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин прокомментировали введение сертификатов о вакцинации от коронавирсу. Он считает, что важно не создавать лишних проблем для людей и действовать с холодной головой.

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