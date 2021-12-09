Бывший вице-губернатор Петербурга подал в суд на авиакомпанию S7

Бывший вице-губернатор Петербурга подал в суд на авиакомпанию S7
Метельский должен был полететь в столицу в бизнес-классе, но его посадили в эконом-класс. Фото: unsplash

Бывший петербургский вице-губернатор Игорь Метельский будет судиться с авиакомпанией S7 Airlines из-за полета в эконом-классе.

Как сообщает «Фонтанка», сегодня в Василеостровском районном суде должны были попытаться вновь запустить процесс по иску Метельского АО «Авиакомпания «Сибирь» — авиаперевозчику, работающего под брендом S7 Airlines.

По данным 47news, бывший строительный вице-губернатор собирается взыскать с компании 70 тысяч рублей за полученный дискомфорт во время перелета из Норильска в Москву. Метельский должен был полететь в столицу в бизнес-классе, но после того, как он поменял билеты на другой день через мобильное приложение, в аэропорту выяснилось, что его посадят на самолет эконом-класса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тренер Ильин, оскандалившийся из-за отказа надеть СИЗ в Пулково, снова не явился в суд.

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