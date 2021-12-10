Специалист предупредил, что зимой коронавирус может маскироваться под ОРВИ

Специалист предупредил, что зимой коронавирус может маскироваться под ОРВИ. Фото: pixabay

Специалист предупредил, что зимой коронавирус может маскироваться под ОРВИ. Фото: pixabay

Россиян предупреждают: зимой коронавирусная инфекция может в большей мере проявляться в тех же симптомах, что грипп или ОРВИ.

Кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе напомнил, что большинство симптомов коронавируса в принципе совпадает с ОРВИ, но зимой россиянам нужно быть особенно внимательными. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Главврач предупредил россиян, что COVID-19 маскируется зимой не только под ОРВИ и грипп, но и под другие вирусные инфекции, например, энтеровирусную и ротавирусную. Специалист предупредил, что это явление настораживает отсутствием специфических симптомов COVID-19.

«Наиболее частые проявления COVID-19 — это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны», — заявил Чурадзе.

Медик настоятельно рекомендует сразу же обращаться к специалистам при появлении хоть каких-то характерных симптомов болезни, потому что только своевременное обращение за медицинской помощью позволит установить корректный диагноз и начать правильное лечение. Специалист напомнил, что снизить риск заражения коронавирусом помогает курс вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что самой может стать мутация, если коронавирус скрестится с ВИЧ, который тоже является РНК-вирусом.