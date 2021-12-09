Иммунолог предупредил, что коронавирус может скреститься с ВИЧ

Самой опасной могла бы стать мутация, если коронавирус скрестится с ВИЧ. Фото: pexels

Самой опасной могла бы стать мутация, если коронавирус скрестится с ВИЧ. Фото: pexels

Врач-иммунолог Владимир Болибок предупредил об угрозе появления самой опасной мутации коронавирусной инфекции.

Специалист рассказал в беседе с Ura.ru, что самой опасной могла бы стать мутация, если коронавирус скрестится с ВИЧ, который тоже является РНК-вирусом. В этом случае коронавирус станет атаковать клетки иммунной системы, без которых в организме не смогут вырабатываться антитела.

«Если коронавирус научится, как атаковать T-лимфоциты, то он научится «выключать» иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь», — подчеркнул медик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвала симптомы коронавируса при разных штаммах. «Омикрон», несмотря на его легкие симптомы, более заразен и быстрее распространяется.