Университет Хопкинса: на утро 10 декабря по всему миру коронавирус унес жизни более 5 млн

На утро 10 декабря по всему миру коронавирус унес жизни более 5 млн. Фото: pexels.com

На утро 10 декабря по всему миру коронавирус унес жизни более 5 млн. Фото: pexels.com

Специалисты университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе на утро 10 декабря обновили статистику по смертности и заболеваниям от коронавирусной инфекции. На настоящий момент насчитывается более 5 млн скончавшихся по всему миру в период пандемии.

В общей сложности коронавирус унес жизни 5 286 786 человек, при этом официально переболело этой болезнью 268 484 455. Люди продолжают бороться с COVID-19 и его штаммами: пользуются средствами индивидуальной защиты, проходят курс вакцинации и своевременно обращаются к специалистам при обнаружении у себя признаков заболевания.

В России от коронавируса скончалось 280 427 человек, а заболело — 9 752 340. Страна находится на 5 месте по числу погибших от болезни. На первом месте остается США с 794 647 погибшими и 49 660 358 заболевшими. Последней по смертности является Иран: там от болезни скончалось 130 524 человек, а заболело коронавирусом 6 147 872.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению специалиста, зимой коронавирусная инфекция может в большей мере проявляться в тех же симптомах, что грипп или ОРВИ.