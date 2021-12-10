В Невском районе задержали мужчину, напавшего на сотрудников скорой за попытку помочь ему

В Невском районе задержали мужчину, напавшего на сотрудников скорой за попытку помочь ему. Фото: "Яндекс.Карты"

В Невском районе задержали мужчину, напавшего на сотрудников скорой за попытку помочь ему. Фото: "Яндекс.Карты"

В четверг, 9 декабря, правоохранительным органам удалось задержать мужчину, который напал на сотрудников скорой при попытке оказать ему помощь 5 декабря.

Мужчина 1994 года был задержан у дома 37 на улице Маршала Говорова в 12:30. Как стало известно Gazeta.SPB, в ночь с 9 на 10 декабря правонарушитель был помещен в изолятор временного содержания. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Раньше сообщалось, что 5 декабря мужчина без сознания лежал на лестничной клетке 22 этажа. При попытке оказать ему медицинскую помощи, злоумышленник пришел в себя и руками избил сотрудника скорой, после с места скрылся. В результате нападения девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и ушиб правой голени.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 9 декабря у шлагбаума на ЗСД произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого один из водителей, требовавший возместить ущерб, напал на другого с кулаками.