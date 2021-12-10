Гендиректора компании «Интехстрой» побили за авто и отобрали документы

У шлагбаума на ЗСД произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого один из водителей, требовавший возместить ущерб, напал на другого с кулаками, после чего похитил чемодан с документами и деньгами, а дальше скрылся с место происшествия. Сотрудники полиции объявили план «Перехват».

В одном из автомобилей ДТП, которое произошло 9 декабря около 10:15 на ЗСД, находился гендиректор компании «Интехстрой». Он и стал жертвой обезумевшего водителя «Тойоты», который совершил нападение, требовал 20 тысяч рублей, а после скрылся. Как стало известно Gazeta.SPB, в похищенном чемодане находилось 150 тысяч рублей, документы на компанию, телефон, ключи, паспорт, банковские карты.

В 11:25 правоохранительные органы у дома 27 по Пулковскому шоссе с помощью плана «Перехват» остановили злоумышленника, — мужчину 1966 года. Чемодан у него отобрали и вернули владельцу. Мужчина был доставлен в 25 отделение полиции, сегодня, 10 декабря, ему была избрана подписка о невыезде.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Калининском районе в ночь с 9 на 10 декабря легковушка хотела уйти от ДТП, но врезалась в столб.