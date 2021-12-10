На улице Руставели автомобиль въехал в столб

На улице Руставели автомобиль въехал в столб
На улице Руставели автомобиль въехал в столб. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Калининском районе ночью легковушка хотела уйти от ДТП, но врезалась в столб.

В Калининском районе на улице Руставели девушка на «Вольво» влетела в столб около 01:15. Об инциденте сообщили очевидцы в группе Вконтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» со ссылкой на «Мегаполис».

«Девушка ехала в сторону Пискарёвского проспекта, в левом ряду. Ее подрезала черная машина, вылетевшая из-за поворота. Чтобы уйти от ДТП, она выехала на встречку. Благо, там никого не было. Но снесла столб», — отмечает водитель эвакуатора, который приехал на место происшествия для того чтобы забрать разбитый «Вольво S60».\

По предварительным данным, на месте происшествия никто не пострадал. Освещение на улице восстанавливает бригада «Ленсвета».

Черная машина уехала с места инцидента. Девушка, пострадавшая в ДТП, надеется найти очевидцев с видеорегистраторами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 9 декабря большегруз врезался в ограждение на петербургской КАД в районе Кудрово и растерял бетонные сваи, которые перекрыли несколько полос.

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