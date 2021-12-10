Лидеру секты «Орден Пути» предъявлено новое обвинение

В четверг, 9 декабря, предводительнице секты «Орден пути» Гайве Тихомировой, предъявили новое обвинение по статье «создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью».

В 2020 году руководительница центра была задержана и сейчас отбывает срок в колонии. Как стало известно Gazeta.SPB, 9 декабря она получила новое обвинение. История началась еще в 2010 году, тогда Тихомирова и ее подельница Татьяна Баранова в течение последующих 6 лет обманули около десятка граждан, «заработав» при этом свыше 16,8 миллионов рублей. Позже, в августе 2021 года суд приговорил Тихомирову к 5 годам и 6 месяцам колонии и её активную участницу Татьяну Баранову — к 3 годам колонии.

Злоумышленница создала и руководила общественным объединением «Орден Пути», деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью в виде нанесения побоев и оскорблений, запугивания и публичного порицания перед членами секты.