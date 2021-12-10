Лидеру секты «Орден Пути» предъявлено новое обвинение

Лидеру секты &#171;Орден Пути&#187; предъявлено новое обвинение
Лидеру секты "Орден Пути" предъявлено новое обвинение. Фото: кадр видео ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В четверг, 9 декабря, предводительнице секты «Орден пути» Гайве Тихомировой, предъявили новое обвинение по статье «создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью».

В 2020 году руководительница центра была задержана и сейчас отбывает срок в колонии. Как стало известно Gazeta.SPB, 9 декабря она получила новое обвинение. История началась еще в 2010 году, тогда Тихомирова и ее подельница Татьяна Баранова в течение последующих 6 лет обманули около десятка граждан, «заработав» при этом свыше 16,8 миллионов рублей. Позже, в августе 2021 года суд приговорил Тихомирову к 5 годам и 6 месяцам колонии и её активную участницу Татьяну Баранову — к 3 годам колонии.

Злоумышленница создала и руководила общественным объединением «Орден Пути», деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью в виде нанесения побоев и оскорблений, запугивания и публичного порицания перед членами секты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранительным органам удалось задержать мужчину, который напал на сотрудников скорой при попытке оказать ему помощь.

Гайва Тихомирова ленобласть новости СПб орден пути секта


 

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Лидеру секты «Орден Пути» предъявлено новое обвинение
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