В Петергофе росгвардейцы задержали пьяного супруга, избившего в парадной жену

Муж и жена подрались в парадной дома. Фото: pixabay.com

Муж и жена подрались в парадной дома. Фото: pixabay.com

Женщина упала и ударилась об пол. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей головы.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 10 декабря.

В Петергофе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, напавшего на собственную жену на лестничной клетке. Росгвардейцев вызвали соседи, услышавшие утром 9 декабря на Парковой улице соответствующие крики.

Постаревшую пришлось госпитализировать в медучреждение, а гражданина забрать в отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники Росгвардии отогрели двух женщин, попавших в дорожную аварию в Ленинградкой области.