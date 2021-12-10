В России коронавирусом за сутки заразились еще 30,8 тыс. человек

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 30 873 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в пятницу, 10 декабря.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 1 176 граждан России. В Москве жертвами вируса стали 89 человек, в Петербурге — 55, а в Московской области — 56.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 287 180 россиян.

Всего в России зафиксировано 9 млн 956 тыс. 679 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе напомнил, что большинство симптомов коронавируса в принципе совпадает с ОРВИ, но зимой россиянам нужно быть особенно внимательными.