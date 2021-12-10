Петербуржца убившего молотком подругу в 2007 году, предъявили обвинение

После нанесения ударов молотком мужчина закопал женщину, с которой находился в отношениях.

О преступлении, совершенном в 2007 году, сообщает Главное Следственное управление СК РФ по Петербургу 10 декабря.

В декабре 2008 года после пропажи местной жительницы было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Через 13 лет оперативники смогли установить, что 51-летний петербуржец причастен к данному преступлению. 9 декабря его задержали. Мужчина дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение.

Следствие считает, что в январе 2007 года, в Ленинградской области горожанин на почве личных неприязненных отношений нанес знакомой женщине, с которой он состоял в отношениях, несколько ударов молотком по голове, после чего закопал ее тело.

Впоследствии обвиняемый показал, где зарыл труп. В данный решается вопрос об аресте обвиняемого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе мужчину, забившем насмерть знакомого, признали виновным.