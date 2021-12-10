Пожарным удалось локализовать пожар на Трефолева

Огонь все еще тушат. Фото: скриншот Гугл.Карты

Огонь все еще тушат. Фото: скриншот Гугл.Карты

Огнем охвачено производственное здание на площади 600 квадратных метров.

В Кировском районе сегодня, 10 декабря, произошел серьезный пожар, который до сих пор пытаются потушить. Известно, что горит производственное здание. На данный момент огонь локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился на улице Трефолева. Пожарные получили информацию о происшествии примерно в 17:40. Уже после шести вечера пожару присвоили ранг №3. На данный момент ситуация улучшается.

Сведения о пострадавших не поступали. На месте трудятся 30 единиц техники и 72 человека личного состава.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на 11-й линии Васильевского острова горит доходный дом Чубакова.