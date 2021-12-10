На 11-й линии Васильевского острова горит доходный дом Чубакова

На 11-й линии Васильевского острова горит доходный дом Чубакова
В Петербурге горит доходный дом Чубакова. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Вечером 10 декабря в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 16:41 по мск. На 11-й линии, в доме № 58, корпуса 5. В. О. Огонь стал распространяться по квартире, однако площадь пожара еще неизвестна.

Справиться с огнем удалось в 11:00 мск.

Информация о пострадавший в настоящий момент уточняется.

Для того, чтобы ликвидировать возгорание, пришлось привлечь четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центрально районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар, который унес жизнь женщины. Сейчас на Коломенской улице в доме №35-37 работаю службы МЧС. В двухкомнатной квартире пытаются потушить разгоревшееся пламя, которое охватило в общей сложности 20 квадратных метров.

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